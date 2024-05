Gara due oggi alle 15 al conero | all’andata biancorossi vittoriosi Le giovanili - il motore di una società in crescita La Primavera col Monterosi per semifinale playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Uno degli aspetti più positivi della stagione che s’è conclusa per la prima squadra e per qualche formazione giovanile, è proprio l’andamento del settore giovanile biancorosso. E la sua progressiva. Sarà un weekend denso di appuntamenti. Dopo il successo di una settimana fa dell’under 17, tutte le attenzioni adesso sono rivolte infatti alladi mister Tumiatti, cheal Dorico15 affronta ilin2 di. La truppa biancorossa cheha vinto 1-0, scenderà in campo per acciuffare la finale contro il Catania già qualificato. Amichevoli per tutte le altre squadre, ultime partite ufficiali per le compagini dell’attività di base. Ecco il calendario, oltre alla partita della ...