Tartaruga messa in salvo durante l’escursione nel mare di Taranto Stamattina

(Di sabato 11 maggio 2024) “Questa mattina escursione con la Jonian dolphin per gli ospiti di Ego Festival e un gruppo di Confindustria” racconta Monica Caradonna. “Oltre ai classici avvistamenti è statainuna”. Il tutto immortalato in un video da Salvatore Toma, presidente di Confindustria. L'articoloinneldi proviene da Noi Notizie..

San Prisco . Intorno alle ore 16:00 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta nella ex cava dismessa “Statuto” sul monte Tifata, nel comune di San Prisco , per soccorrere un ...

Mattarella lascia un messaggio per il 42esimo anniversario dell’uccisione di Pio la Torre e Rosario di Salvo : ” uccisione per vile mano mafiosa” Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha inviato alla Presidente del Centro di studi e ...

Cucciolo di setter inglese cade in un dirupo, volo di 100 metri. Salvato dopo 4 giorni dai Vigili del Fuoco di Caserta - Cucciolo di setter inglese cade in un dirupo, volo di 100 metri. Salvato dopo 4 giorni dai Vigili del Fuoco di Caserta - La storia a lieto fine di un cagnolino di setter inglese rimasto per giorni tra la vegetazione di un dirupo nel Casertano, dove era precipitato ...

La musica e la passione, l'esempio dei ragazzi della Banda Rulli Frulli - La musica e la passione, l'esempio dei ragazzi della Banda Rulli Frulli - Il gruppo di Federico Alberghini a Finale Emilia nel Modenese.Il truck food e la falegnameria per fare occupazione e inclusione ...

Bari-Brescia 2-0: Sibilli e Di Cesare tengono i biancorossi a galla per la salvezza - Bari-Brescia 2-0: Sibilli e Di Cesare tengono i biancorossi a galla per la salvezza - La vittoria arriva, finalmente. Tanto cuore, tanto agonismo. E contro un Brescia che non è mai parso essere particolarmente pericoloso. Ma tanto basta al Bari per tirare un sospiro di ...