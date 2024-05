Milan-Cagliari - iniziativa speciale per la Festa della Mamma | ecco di cosa si tratta

(Di sabato 11 maggio 2024) Nella gara traassisteremo ad un’per la: novità sulle magliette dei giocatori… Ilsi prepara a scendere in campo a San Siro contro ilnella gara valevole per la 36esima giornata del campionato. I rossoneri arrivano alla sfida dopo il pareggio per 3-3 contro il Genoa. La formazione sarda, invece, è reduce dal punto conquistato con il Lecce. Per l’occasione, la squadra allenata da Stefano Pioli indosserà una maglietta particolare. Sì, perché al posto del classico nome/cognome sopra il numero, sul retromaglia ci sarà il cognomedi ogni giocatore. Il motivo? Domenica 12 maggio è la ...

