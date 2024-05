Malattie renali croniche nell’agenda della sanità pubblica mondiale | un’azione urgente e necessaria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

Lesono silenti e subdole e rappresentano la terza causa di morte a più rapida crescita a livello globale. Eppure sono ancora poco riconosciute e sottostimate. L'appello di scienziati ed esperti di cui si fa portatrice anche Ariela Benigni, Segretario Scientifico e Coordinatore delle Ricerchesede di Bergamo e Ranica dell'Istituto Mario Negri. Come si manifestano lee perché è importante studiarle? Nascono silenziosamente, per cause non sempre stabilite. Per identificarle è necessario fare un test delle urine che evidenzi la presenza o meno di proteine. Peggiorano se non curate, senza dare grandi segni di sé nel corso degli anni fino ad arrivare allo stadio finale, quando è troppo tardi. Quando le uniche opzioni disponibili sono la dialisi ...