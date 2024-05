Ambrogio Beccaria vince la Ostar - regata transatlantica in solitari - da Plymouth a New York

(Di sabato 11 maggio 2024) New. Nel 1960 Francis Chichester, non ancora Sir, con il suo Gipsy Moth terzo, vinse la prima edizione dellaino, daa Newin quaranta giorni, dodici ore e trentasei minuti.ha tagliato il traguardo, cento miglia al largo dell’ingresso nella baia della Big Apple, dopo undici giorni, sedici ore, diciassette minuti e cinquantacinque secondi con il suo Class 40 Alla Grande Pirelli. In meno di sei mesi è la seconda vittoria per il velista milanese, ma la prima ino, nellapiù antica, anche se negli anni partenza e arrivo sono stati modificati. Questa volta il 28 aprile i navigatorisono ...

