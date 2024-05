Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 2 puntata 10 | Questione di scelte

(Di sabato 11 maggio 2024) Sabato 18 maggio 2024 è andata in onda ladal titolo “di”, decimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/10 Tutta la struttura ospedaliera è sconvolta dall’episodio di violenza subita da una donna: un uomo l’ha aggredita mentre un altro l’ha salvata. La natura dell’eroismo del secondo viene messa in discussione da tutti. Nel frattempo, Alì è confuso a causa della complicata relazione tra Nazl? e suo padre. La situazione si aggraverà ulteriormente quando dovrà affrontare un intervento ...

Sabato 27 aprile 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “ Strade inaspettate ”, settimo episodio della seconda Stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la ...

Sabato 4 maggio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “No ad ogni forma di violenza ”, ottavo episodio della seconda Stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su ...

Sabato 11 maggio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “ Buoni o Cattivi? ”, nono episodio della seconda Stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la ...

Doctor Who 14, la recensione dei primi due episodi: chi ben (ri)comincia... - Doctor Who 14, la recensione dei primi due episodi: chi ben (ri)comincia... - La recensione di Doctor Who 14, la nuova, attesissima stagione della serie in streaming su Disney+, per la quale tutti i fan del Signore del Tempo si stanno facendo la stessa domanda: sarà possibile t ...

Doctor Who 14 da oggi su Disney+, per lo showrunner porterà "gioia sullo schermo" e sarà "una fuga dalla realtà" - Doctor Who 14 da oggi su Disney+, per lo showrunner porterà "gioia sullo schermo" e sarà "una fuga dalla realtà" - La serie di fantascienza è tornata con una premiere doppia, composta da due episodi, e proseguirà con un nuovo episodio ogni sabato.

Quando escono gli episodi di Doctor Who 14 su Disney+ - Quando escono gli episodi di Doctor Who 14 su Disney+ - Quando escono gli episodi di Doctor Who 14 su Disney+, in streaming a partire da sabato 11 maggio 2024 con i nuovi episodi.