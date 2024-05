Tebas a ‘Tuttosport’ | In Italia ci sono società con debiti astronomici - non è ammissibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Javier, presidente della Liga, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, toccando vari temi tra cui le liti tra Governo e campionato in paesi comee Inghilterra: “Io credo che sia una coincidenza, con i governi che stanno intervenendo mettendo in dubbio la sostenibilità economica dei campionati. In Inghilterra si è giunti all’estremo con la creazione di un’agenzia di controllo, un po’ come sta accadendo in. In Spagna c’era un problema di corruzione della Federazione che noi della Lega avevamo denunciato più di una volta e che adesso ha visto il commissariamento. Credo, in entrambi i casi, che se non c’è un’autoregolamentazione da parte delle, lo Stato deve intervenire. Ci deve essere un’autoregolamentazione in tornei come la Serie A e la Premier che nonsostenibili, ...