Qualifiche E-Prix Berlino 2024 - Formula E | colpo di Mortara!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024) Grandi le sorprese in questevalide per il primo appuntamento dell’E-. Le big infatti sono state sorprese da tre scuderie che si sono prese, incredibilmente, le prime quattro posizioni della griglia di partenza lasciando a bocca asciutta il resto del convoglio. È una grande giornata, certamente, per Edoardo: il bel pilota elvetico si è preso la pole position facendo segnare il miglior tempo del round alla guida della sua Mahindra Racing. Non hanno conquistato il primato, certo, ma le prestazioni delle due DS Penske sono state davvero eccezionali in virtù del secondo (Stoffel Vandoorne) e terzo posto (Jean-Eric Vergne). Buono anche il quarto slot, che certifica il buon feeling con la pista, di Sergio Sette Camara su ERT Team. Fuori dalla Top 4, quindi, squadre come ...