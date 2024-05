Nordio | indipendenza toghe la priorità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 11 maggio 2024) 12.15 "L'inipendenza della magistratura è un principio non negoziabile.Una contiguità col potere esecutivo è inimmaginabile.Resta però il probloema della separazione delle carriere"Così il Guardasigilli all'Anm accolto da applauso. "Spero non si parli di conflitto tra politica e magistratura.Si potrà parlare di dialogo acceso.Ci sono differenze nelle nostre posizioni. Spesso espresse anche in termini severi. Io accetto il dissenso,che è il sale della democrazia Mai mi sognerei di entrare in conflitto Io che sono stato magistrato 40 anni".