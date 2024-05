Padova - 90enne denuncia il marito | Aiutatem - è una vita che mi picchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – Soprusi in casa che si ripetono da 50 anni, unapassata con unviolento, ma una signoradiè riuscita a reagire e a interrompere un incubo quotidiano durato troppo a lungo. “i, mida 50 anni”: la signora ha trovato il coraggio dire l’uomo con cui ha convissuto, anch’egliche, ora, raggiunto dai provvedimenti delle autorità, non si è opposto all’allontanamento dalla moglie. LaLa vicenda di questa violenza domestica durata unaè emersa dopo l'ultimo ricovero dell'anziana signora. Laè stata soccorsa per un trauma toracico ma, stavolta, hato di aver subito ...