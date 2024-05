Fiorentina-Napoli di venerdì 17 - De Laurentiis non vuole giocare per scaramanzia | la partita slitta?

(Di sabato 11 maggio 2024) Sembra uno scherzo, ma non lo è affatto:potrebbe essereta causa. L’anticipo della trentasettesima giornata della Serie A 2023/2024 è stato programmato ieri dalla Lega di Serie A a17 maggio alle ore 20:45, una data che – secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ – non andrebbe bene al presidente del, Aurelio De. Una volta accolta la volontà da parte di Dedi non17 maggio, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, avrebbe telefonato allaper facilitare il rinvio. L’ipotesi è chevenga disputata sabato 18 maggio alle ore 18:00 o alle 20:45 ...

