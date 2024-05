Giro d’Italia 2024 - la tappa di domani Avezzano-Napoli | percors - altimetr -a, progra -ma, o -ari, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Se ilvivrà una delle prime giornate cruciali quest’oggi, con l’arrivo a Prati di Tivo, avrà una chiusura di prima settimana leggermente più morbida del solito con la frazione dadi 214 chilometri, una delle più lunghe della Corsa Rosa ma che vivrà battaglia soprattutto nel finale.O I primi 180 chilometri saranno quasi di trasferimento, con un paio di tratti in contropendenza ma nessuno che potrà davvero mettere in difficoltà il gruppo. Tutto questo fino a che non si entreranno nell’ultima parte di giornata, dal GPM di Monte di Procida con la carreggiata che si restringe. Un po’ di saliscendi, uno strappo dopo Torregaveta dove si tocca il 14%, dopo la lunga discesa di via Petrarca si va nel centro cittadino, con gli ultimi tre chilometri perfettamente ...