Festa bianconera al Chiosco Savelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) Un brindisi prima dell’ultimo atto. Mercoledì 15 maggio a partire dalle 19 ildei Giardiniorganizzerà un evento a tema bianconero, per festeggiare insieme alla città la vittoria del campionato e dunque la promozione in B. Contando magari anche di essere di buon auspicio in vista della gara di Supercoppa contro la Juve Stabia in programma il 19 maggio, pochi giorni dopo dunque, all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Per tutti i tifosi che vorranno partecipare all’evento enogastronomico è prevista una sorpresa preparata dallo staff del locale.