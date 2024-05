(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Tutti pazzi per. Dagli Stati Uniti alla Spagna, dalla Svizzera all'sono migliaia gli scatti sui social con le foto del cielo tinto di rosso e di viola. "Eccola, l'hoqui in Liguria: questa mi mancava", scrivono postando video emozionanti. "Nelle Marche l'abbiamo, sì" e anche in Abruzzo, aggiungono

Firenze, 11 maggio 2024 - Anche stasera, dalle 22, occhi puntati al cielo per vedere il favoloso spettacolo del l’aurora boreale . I punti privilegiati? Ovviamente quelli lontani dalle fonti di inquinamento luminoso: montagna, aperta campagna, ...

Tutti con la testa all’insù. Uno spettacolo insolito e magico ha colorato i cieli d’Italia e non solo nella serata di ieri. Una forte tempesta solare ha generato spettacoli aurore boreali nella notte tra venerdì e sabato, e il fenomeno potrebbe ...

Tempesta solare sulla Terra: in Abruzzo compare una spettacolare aurora boreale - L'aurora boreale in Abruzzo: un fenomeno molto raro in Italia, dovuto alla tempesta solare che nelle ultime ore si sta abbattendo sul nostro pianeta. Centinaia le foto e i video girati nella notte del ...

L'aurora boreale colora i cieli di mezzo mondo: dove è stata vista in Italia - Migliaia di post e commenti sui social di chi ha visto lo spettacolo del cielo tinto di rosso e viola Tutti pazzi per l'aurora boreale. Dagli Stati Uniti alla Spagna, dalla Svizzera all'Italia sono migliaia gli scatti sui social con le foto del cielo tinto di rosso e di viola. "Eccola, l'ho vista qui in Liguria: ...