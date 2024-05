Bologna - Thiago Motta | Ancelotti forse migliore allenatore al mondo

Quattro pareggi in cinque partite, ma anche un successo nello scontro diretto a Roma. Presto per parlare di crepe in casa Bologna , ma a tre giornate dalla fine la squadra di Thiago Motta è chiamata a blindare un piazzamento Champions che sembra tra ...

Il Bologna sta pensando al dopo Thiago Motta : Italiano è in pole, ma c’è anche la suggestione Sarri per la panchina Il Bologna sta pensando al dopo Thiago Motta : Italiano è in pole, ma c’è anche la suggestione Sarri per la panchina. In un ipotetico ...

Napoli-Bologna sarà l’anticipo delle 18.00. Allo Stadio Maradona giunge un Bologna in forma che vorrà scrivere la pagina finale del capitolo qualificazione Champions. Una qualificazione tanto storica quanto meritata per i felsinei di Thiago Motta . ...

TUTTOSPORT, Italiano in pole per il dopo Motta a Bologna - TUTTOSPORT, Italiano in pole per il dopo Motta a bologna - L'edizione odierna di Tuttosport risponde in maniera netta alla domanda "Perché mai thiago non ha ancora annunciato che rimane a fare la Champions al bologna Perché se ...

IL ROMA - Carratelli: "Il Napoli proverà a tornare alla vittoria contro una squadra-meraviglia come il Bologna" - IL ROMA - Carratelli: "Il Napoli proverà a tornare alla vittoria contro una squadra-meraviglia come il bologna" - Mimmo Carratelli, giornalista, ha dedicato spazio alla situazione in casa Napoli tra le colonne de "Il Roma": "Poiché loro giocano “come in paradiso”, vecchio slogan di un altro bologna, e noi siamo a ...

Bologna, la probabile formazione contro il Napoli - bologna, la probabile formazione contro il Napoli - Può essere un fine settimana storico per il bologna, quello appena iniziato. I rossoblù, che oggi - sabato 11 maggio - fanno visita al Napoli, con una vittoria e un conseguente risultato negativo ...