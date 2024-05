Milano - città del business | le attività migliori da lanciare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024) Considerata la più europea tra leitaliane,, nonostante la battuta d’arresto del Covid, rimane un punto di riferimento solido per chi vuole fare. Sono numerosi i settori in cui si può fare fortuna e nelle prossime righe ne elencheremo alcuni. General contractor Il general contractor è una tipologia di azienda che fornisce un servizio oggi molto richiesto in. Come si può leggere sul sito clmdesign.it, una delle realtà di riferimento nel settore sulla piazza meneghina, chi fa questo lavoro si occupa da zero di tutto quello che riguarda l’arredamento. Attenzione: non si parla solo della scelta dei mobili, ma anche di aspetti come le finiture e lo studio illuminotecnico. Il vantaggio di questo servizio è il suo essere chiavi in mano. Il cliente interagisce con una sola figura, il ...