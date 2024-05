De Luca - Meloni pensi a Fondo coesione e non a fanfaluche

(Di sabato 11 maggio 2024) "Apprendo con animo turbato e contrito che l'on.ha trovato 'spaventosa' una mia battuta relativa alla sua performance sul premierato, e al carattere propagandistico che l'ha caratterizzata. Sono grato e commosso per l'attenzione. Ma sono spaventato del suo spavento". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. "Mi aspetterei - dice - che il presidente del Consiglio, oltre che delle, si preoccupasse di sbloccare i nostri fondi di sviluppo ebloccati da un anno, e consentisse così la realizzazione di opere e la creazione di lavoro. Consideriamo questa la risposta più efficace ai poteri criminali".

