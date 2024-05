Incidente in via Legnano a Uboldo , dove si è ferito un uomo di 70 anni. Stava andando in bicicletta quando è stato urtato da un piccolo autocarro di passaggio sull’angolo con via Brera (la dinamica dev’essere ancora chiarita). Rovinato a terra, ...

altro incidente a Uboldo nel pericoloso incrocio fra la via 4 Novembre e la strada provinciale per Cerro, dov’è in progetto la realizzazione di una rotonda. Nella prima mattinata di oggi 9 aprile un’auto che usciva dallo stop della via San Clemente ...

Incidente a Uboldo: due feriti in una carambola - incidente a uboldo: due feriti in una carambola - incidente, nella mattinata di oggi 11 maggio, a uboldo. Due i feriti, meno gravi di quanto previsto inizialmente (il codice era rosso).

Panorama cronaca: nonnina cade in piazza San Francesco a Saronno, incidente a Limbiate - Panorama cronaca: nonnina cade in piazza San Francesco a Saronno, incidente a Limbiate - SARONNO / LIMBIATE - Nonnina soccorsa ieri alle 10 in piazza San Francesco a Saronno, nei pressi dell'omonima chiesa in centro città, per una caduta al ...