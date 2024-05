MotoGp Francia - Martin in pole e Bagnaia secondo dopo caduta

(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Jorgeconquista laposition nella classesul tracciato di Le Mans. Il pilota spagnolo della Pramac, leader del Motomondiale, gira in 1'29''919 precedendo di 0''192 la Ducati di Pecco. Il campione del mondo partirà in seconda posizioneuna sessione chiusa con una: l'iridato ha dovuto anche munirsi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

MotoGP 2024. GP di Francia. Pole da record per Jorge Martin! Secondo Pecco Bagnaia, indietro Marc Marquez [RISULTATI] - motogp 2024. GP di Francia. Pole da record per Jorge martin! Secondo Pecco Bagnaia, indietro Marc Marquez [RISULTATI] - Bella qualifica con il pilota Pramac assoluto protagonista, l'unico a scendere sotto al 1'30. Sul finale tante cadute. Marquez è rimasto fuori dalla Q2. Un ottimo Bastianini ha fatto un tempone in Q1 ...

