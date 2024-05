Rimini - serve un’altra notte da leoni Vincere a Perugia per sognare

(Di sabato 11 maggio 2024) La posta in palio è sempre più pesante e ilnon vuole fermarsi. Ma i biancorossi stasera al ’Curi’, proprio come sabato scorso al ’Barbetti’, dovranno soloper continuare a. La dura legge dei playoff la conosce bene Emanuele Troise. Che sa perfettamente che ilnon è il Gubbio e che lo stadio ’Curi’ non è il ’Barbetti’. Così, l’allenatore dei biancorossi chiede ai suoiprova tutta cuore e testa. "Conosciamo la complessità di questa gara – lo dice subito Troise – Sarà nella formula una gara uguale a quella di Gubbio, ma con tante differenze sostanziali. Ilnon ha giocato il primo turno e questo non è da sottovalutare e ha soluzioni diverse rispetto al Gubbio". Insomma, quella delè una rosa che la scorsa estate, ...

"Noi attaccanti cerchiamo sempre di prevedere il futuro...". Ma sei gol in poco più di 500 minuti in campo difficilmente Leonardo Ubaldi li avrebbe potuti immaginare. Nemmeno nei sogni più belli. Tanto che d’ora in poi, quella che va dal 35’ al ...

