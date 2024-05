Fly Me to the Moon, perché Scarlett Johansson ha lottato così tanto per realizzare questo film - Fly Me to the Moon, perché Scarlett Johansson ha lottato così tanto per realizzare questo film - Scarlett Johansson ha lavorato duramente per realizzare Fly Me to the Moon: Le due facce della Luna e portarlo sul grande schermo: ma perché è stato così difficile

Il piccolo Lord, Shrek e i film da vedere questa sera in tv - Il piccolo Lord, Shrek e i film da vedere questa sera in tv - Quali sono i film da non perdere questa sera in televisione Ecco una lista delle principali pellicole disponibili in prima serata ...

Netflix fa pace con Kathryn Bigelow: in arrivo un nuovo film di guerra - Netflix fa pace con Kathryn Bigelow: in arrivo un nuovo film di guerra - La regista premio Oscar tornerà finalmente a lavoro con un film originale scritto da Noah Oppenheim, sceneggiatore di Jackie.