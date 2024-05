Enrico Mentana è diventato nonno felice e orgoglioso

(Di venerdì 10 maggio 2024) Primo/a nipote per: la secondogenita Alice, avuta con Letizia Lorenzini Delmilani, ha infatti reso il giornalistaper la prima volta. Ad annunciarlo, pur senza svelare il sesso del bebè, lo stesso, con un post pubblicato su Instagram. “Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa – ha scritto il direttore del tg di La7 – C’era qualcosa di più importante, che mi ha reso”. Aliceaveva annunciato la gravidanza in famiglia a gennaio, al sessantanovesimo compleanno del padre, alla presenza anche di Stefano, Giulio e Vittoria, gli altri figli di, oltre che di Francesca Fagnani, attuale compagna ...

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Niente Nove per Mentana : Araimo smentisce contatti e boccia il canale all news. | Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie

Dalla Ferragni attrice al “triangolo” di Elodie: i gossip della settimana - Dalla Ferragni attrice al “triangolo” di Elodie: i gossip della settimana - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Meloni-Schlein, duello Tv: gradimento, temi e tutto quello che le divide - Meloni-Schlein, duello Tv: gradimento, temi e tutto quello che le divide - Il 23 maggio si sfideranno a Porta a Porta su Rai Uno: per la prima volta nella storia italiana la leader del governo e quella del Pd si incontrano in Tv per un confronto prima delle elezioni europee.

Crozza/Mentana: "Prima di me sotto Telelombardia, ora all'8% nonostante Padre Brown" - Crozza/mentana: "Prima di me sotto Telelombardia, ora all'8% nonostante Padre Brown" - (LaPresse) Nella nuova puntata di 'Fratelli di Crozza' - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ - Maurizio ...