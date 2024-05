L’ironia di Crozza sullo scandalo in Liguria | La mia Regione svenduta per 74mila euro - è un prezzo alla genovese

(Di sabato 11 maggio 2024) Nella nuova puntata di FRATELLI DI– in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Mauriziocommenta losulla corruzione in: “La miaa Spinelli per. Se fosse vero sarebbe proprio un. Praticamente tutta lacosta come un box auto a Milano. Settantaquattromila… minchia… almeno fai cifra tonda”. “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

