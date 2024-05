MotoGP - Bagnaia e Martin cadono nello stesso giro nelle qualifiche di Le Mans! – VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) Francescoe Jorgesono caduti nel corso delledel GP di Francia, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Le. Entrambi i centauri sono scivolati, finendo a terra mentre stavano spingendo al massimo per firmare il miglior tempo possibile. Lo spagnolo scatterà dalla pole position davanti al piemontese: appuntamento alle ore 15.00 per la Sprint Race, mentre domani si disputerà la gara su distanza canonica. Jorgeè caduto per primo, finendo malamente nella ghiaia nel corso del settore iniziale, mentre stava affrontando una chicane (curva 4). Francescoera appena passato da quel tratto e a metà tornata aveva fatto segnare il miglior tempo ma ...

