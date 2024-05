Le pagelle Zampini - serata no E Magro non si ripete

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Cinciarini 6. Rossi con la sua marcatura sotto pelle lo innervosisce soprattutto nella prima metà e questo va tutto a detrimento dei forlivesi. Il pubblico lo becca, lui reagisce bene. Segna 10 punti nella seconda metà, da tre ha qualche zampata delle sue e soprattutto non ha paura. Valentini 5,5. Come molti altri suoi compagni timoroso nei primi due quarti dove chiude con 0/4 da tre e solo due liberi a segno. Si riprende parzialmente nella seconda metà, ma purtroppo sbaglia a 3’40’’ la tripla del -6 (non è stato l’unico).5. Brutta partita del talento forlivese, la prima da tempo immemorabile. Il coraggio non gli manca, la precisione purtroppo sì come testimonia il 20% dal campo (2/10). A 5’45’’ sbaglia la tripla del -8, a 1’10’’ quella del -6. Tre assist ed altrettanti rimbalzi in quasi 28’. Tassone 4. Non sono tanto i tiri sbagliati a condannarlo – ...