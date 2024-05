Napoli - al Pascale dimessi dopo 24 ore pazienti operati con nuovo robot

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiOtto interventi in 4 giorni, il primo martedì scorso, l’ultimo ieri, quattro alla prostata, altri quattro al rene. Istanno tutti bene, i primi due sono statiil giornoe così via di seguito con tutti gli altri e da stamattina,le dimissioni degli ultimi due,ieri, sono tutti a casa. E’ quanto è accaduto ai primi ottotrattati all’istituto tumorididall’equipe di Sisto Perdonà che, primi in Italia, si legge in una nota, sono staticon ilda Vinci single port. “Tale tecnica riduce significativamente il dolore post-operatorio e accelera il recupero, grazie alle incisioni limitate e alla precisione del ...