Varese scende in piazza per la donna sfregiata dall’ex | la madre lancia il coro forza Lavinia

(Di sabato 11 maggio 2024)si stringe attorno aLimido, la 37enne aggredita eil 6 maggio scorso dall'ex marito Marco Manfrinati e ancora ricoverata in terapia intensiva. Al corteo che si è svolto stamani, in prima fila con un girasole tra le mani c'era Marta Criscuolo, ladella. Per l'aggressione la Polizia ha arrestato Manfrinati, 40 anni, ex avvocato, accusato anche di aver ucciso lo stesso giorno l'ex suocero e padre di, Fabio Limido, di 71 anni. Uno striscione con scritto "” ha aperto il corteo che daMonte Grappa ha attraversato le vie del centro. Alla manifestazione hanno partecipato anche l'avvocato della famiglia, Fabio Ambrosetti, il sindaco diDavide ...

