Corruzione Liguria - Cozzani preannuncia dimissioni e al gip si dichiara pronto a spiegare

L’indagine sul caso di presunta corruzione che coinvolge il presidente della Liguria Toti cresce di giorno in giorno. Gli inquirenti di Genova stanno mettendo in luce una rete complessa di finanziamenti politici che oscilla tra pratiche trasparenti ...

Le soluzioni liberali non vanno di moda, di questi tempi. Specie in Italia, dove la meritocrazia è sempre evocata, ma poi il nesso con la concorrenza, che premia i migliori ma i peggiori invece no,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per ...

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza commenta lo scandalo sulla corruzione in Liguria: «La mia Regione svenduta a Spinelli per 74 mila euro. Se fosse ...