Ho l’utero svasato | cosa significa?

(Di venerdì 10 maggio 2024) Buongiorno dottore, sono a 26 settimane e alla visita di controllo è venuto fuori che ho il collo del? Aggiungo che è comunque ben chiuso. Mi è stato prescritto il riposo, ma non so se questa condizione possa risolversi o devo stare a riposo per il resto della gravidanza. Grazie mille per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Una Nessuna Centomila, pagelle look: Elodie super scollata (6,5), Annalisa in reggiseno (6), Amoroso che classe (9), Noemi vince (10) - Una Nessuna Centomila, pagelle look: Elodie super scollata (6,5), Annalisa in reggiseno (6), Amoroso che classe (9), Noemi vince (10) - Le stelle della musica italiana si sono riunite sul palco di Una Nessuna Centomila, l’evento benefico organizzato all’Arena di Verona da Fiorella Mannoia andato in onda ieri sera su ...

Stile hippie: i capi-icona che hanno definito un’epoca - Stile hippie: i capi-icona che hanno definito un’epoca - Fiori, colori, influenze etniche, silhouette svasate sono i cardini attorno a cui ruota l’hippie style. Star come Cher, Jane Fonda, Janis Joplin, Yoko Ono hanno reso popolari la moda hippie in tutto ...

Come vestirsi per un battesimo: consigli di stile per il look di mamme e invitate - Come vestirsi per un battesimo: consigli di stile per il look di mamme e invitate - Che vestito scegliere quando siamo invitate ad un battesimo Qui vi proponiamo una guida ai look più adeguati con una serie di outfit semplici, eleganti ...