Nel 1865 finiva la Guerra Civile americana | Nazione o Unione di Stati?

(Di sabato 11 maggio 2024) Il 9 aprileil generale delle forze confederate Robert Lee firmava la resa deponendo le armi in favore di una vittoria dell’esercito nordista. Il conflitto era finito, la schiavitù abolita in tutto il Paese, tuttavia solo a pochi giorni da quell’evento, il presidente Lincoln, colui che aveva decretato la vittoria deglidel Nord, veniva brutalmente assassinato durante una recita teatrale a Washington. Cerchiamo di capire quali sonoi passi commessi da quella America dell’epoca che hanno condotto un Paese così vasto a spaccarsi a metà, attraverso una frattura talmente profonda da sfociare in un conflitto. Tale frattura riecheggia nell’aria ancora oggi, e le vicende di quella sanguinosavengono narrate ancora. Il fascino determinato dalla genesi del conflitto appassiona ...