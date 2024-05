Nuovo criminale di strada - ma stavolta la polizia spara Milano capitale dei balordi

Fagnani presenta il suo ‘Mala - Roma Criminale’. Buzzi : “Niente di nuovo ma voglio leggerlo” (Adnkronos) – ''Nel libro racconto una Roma carsica che non è percepita nella sua ferocia perché in superficie questa percezione non c'è''. Francesca Fagnani presenta il suo libro 'Mala, Roma Criminale' al teatro Quirino di Roma. In sala, per il ...

Fagnani presenta il suo ‘Mala - Roma Criminale’. Buzzi : “Niente di nuovo ma voglio leggerlo” Il 'ras delle cooperative' alla presentazione del libro della giornalista al teatro Quirino di Roma ''Nel libro racconto una Roma carsica che non è percepita nella sua ferocia perché in superficie questa percezione non c'è''. Francesca Fagnani ...