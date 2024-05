La verità sulla borraccia che ha colpito Djokovic e il solito processo ai tifosi di calcio | VIDEO

Tennis, Djokovic colpito alla testa da una borraccia: cosa è successo davvero - Tennis, Djokovic colpito alla testa da una borraccia: cosa è successo davvero - Novak Djokovic sta bene e oggi (sabato 11) si allenerà al Foro Italico. Dopo la borraccia che lo ha colpito in testa, caduta accidentalmente dallo zaino di un tifoso che si era sporto per cercare di s ...

Djokovic come sta dopo l’incidente: il messaggio social e l’allenamento al Foro - Djokovic come sta dopo l’incidente: il messaggio social e l’allenamento al Foro - Novak Djokovic sta bene e si allenerà alle 13 al Foro Italico. Dopo la borraccia che lo ha colpito in testa, caduta accidentalmente dallo zaino di un tifoso che si era sporto per cercare di salutare i ...

Internazionali di Roma: borraccia in testa, lieve ferita per Djokovic - Internazionali di Roma: borraccia in testa, lieve ferita per Djokovic - Internazionali di Roma: borraccia in testa, lieve ferita per Djokovic ...