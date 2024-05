Doctor Who 14 - la recensione dei primi due episodi | chi ben ricomincia

(Di sabato 11 maggio 2024) Con la partenza della nuova, attesissima stagione diWho in streaming su Disney+, tutti i fan del Signore del Tempo si stanno facendo la stessa domanda: sarà possibile tornare ai fasti passati? Abbiamo visto idueinterpretati da Ncuti Gatwa ed ecco la nostra(spoiler free). Inutile negarlo: le ultime stagioni diWho, la serie di fantascienza più longeva della storia della televisione (finora...), sono state una mezza delusione per le migliaia di ferventi Whoviani sparsi in tutto il mondo. Inutile tornare sulle molteplici cause che hanno portato alla decisione della BBC di mettere un punto alla gestione di Chris Chibnall e all'addio (finora...) delinterpretato dalla pur brava Jodie Whittaker. Abbiamo potuto solo prendere atto, lodandola, ...

Doctor Who 14, la recensione dei primi due episodi: chi ben (ri)comincia... - doctor Who 14, la recensione dei primi due episodi: chi ben (ri)comincia... - La recensione di doctor Who 14, la nuova, attesissima stagione della serie in streaming su Disney+, per la quale tutti i fan del Signore del Tempo si stanno facendo la stessa domanda: sarà possibile t ...

Doctor Who 14 da oggi su Disney+, per lo showrunner porterà "gioia sullo schermo" e sarà "una fuga dalla realtà" - doctor Who 14 da oggi su Disney+, per lo showrunner porterà "gioia sullo schermo" e sarà "una fuga dalla realtà" - La serie di fantascienza è tornata con una premiere doppia, composta da due episodi, e proseguirà con un nuovo episodio ogni sabato.

Quando escono gli episodi di Doctor Who 14 su Disney+ - Quando escono gli episodi di doctor Who 14 su Disney+ - Quando escono gli episodi di doctor Who 14 su Disney+, in streaming a partire da sabato 11 maggio 2024 con i nuovi episodi.