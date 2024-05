Le pagelle Nestorovski - grossa delusione Valzania emblema del mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Vasquez 6. Ordinaria amministrazione e ordinaria esecuzione. Scava, scava, una delle minime note liete della stagione. Bellusci 5.5. Il patatrac difensivo sul gol di D’Alessandro avviene nella sua zona, anche se partecipano tutti. Botteghin 6. Deve fare pure l’attaccante, non riesce a bloccare D’Alessandro. Di sicuro, la stagione dei bianconeri, sarebbe andata diversamente se non si fosse fermato. La sua assenza è stata senza dubbio l’ago della bilancia di un’annata tragica. Mantovani 6. Dalle sue parti poco traffico, pochi pericoli, poco di tutto. Falzerano 4.5. Alza la bandiera bianca a nome di tutti, in quell’azione. In una squadra così, se hai solo impegno da mettere sul piatto, non cambi la storia.4.5. Doveva essere il centrocampista della svolta. Niente sul piano fisico, niente sul piano tecnico.del ...