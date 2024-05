La Fifa | Nessuna imposizione sul calendario - c’è stata consultazione con FifPro e World Leagues

(Di sabato 11 maggio 2024) Laha accolto con fastidio la lettera di diffida del sindacato internazionalee della, l’unione mondiale delle Leghe. La federazione internazionale ha immediatamente reagito attraverso una lettere di cui Tuttosport è entrata in possesso. La contestazione diLeague riguardano l’organizzazione e soprattutto la tempistica del prossimo Mondiale per Club. La: «Respingiamo qualsiasi accusa» Scrive il quotidiano: “La, che sarà chiamata a fornire una risposta nel congresso della settimana prossima a Bangkok, non haintenzione di recedere dai propri programmi, ma non si nega a un confronto e ha scritto un lettera in cui chiarisce le proprie posizioni e confuta le affermazioni dei ...

