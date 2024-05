MotoGP - Bagnaia bacchetta gli steward | Erano lì in 6 a guardare e nessuno che spegneva l’incendio…

(Di sabato 11 maggio 2024) Francescopartirà dalla prima fila in occasione della Sprint Race e della gara lunga del GP di Francia, appuntamento numero cinque del Motomondiale 2024 diin scena questa settimana sul mitico tracciato di Le Mans. Una buona prestazione per il detentore del titolo, autore di un grande Q2 dove però è caduto durante il suo ultimo time attack vanificando così la possibilità di conquistare la pole position, andata invece alla Ducati Pramac di Jorge Martin con il tempo di 1:29.919 (+0.192 il gap di Pecco). Niente di grave per il centauro piemontese, che si è anche improvvisatospegnendo con l’estintore un principio di incendio nella sua moto. Una volta approdato al parco chiuso, il ducatista ha commentato quanto fatto: “Purtroppo non sono riuscito a chiudere l’ultimo giro, ma può succedere quando spingi così forte. ...

