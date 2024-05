MotoGP GP Francia - Martin | Non ero sicuro della pol - sono contento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Jorgeè il poleman del Gran Premio di, quinta tappa del mondiale di2024. Ai microfoni di Sky il leader del mondiale commenta la sua sessione, conclusasi con una caduta: “So che ho fatto un bel giro con un bel tempo, ma non erodi centrare la pole.. Abbiamo un passo molto buono, siamo molto costanti e mi trovo bene. In qualifica capita di spingere un po’ troppo e cadere, ma per fortunaa posto e prendiamola come esperienza per non ripetere lo stesso errore in gara”. Conclude: “Vediamo come andrà la partenze e poi a fare un bel ritmo. Lo abbiamo ed è il nostro punto di forza per provare a far bene oggi“. La parola passa poi a Francesco Bagnaia, che scatterà dalla seconda posizione. Anche il campione del mondo in carica è ...