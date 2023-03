Re Carlo, in visita di Stato in Germania, ha tenuto un discorso al Parlamento tedesco che entrerà nella Storia. Scopri di più su Amica.it (Di venerdì 31 marzo 2023) Re Carlo ha tenuto un discorso storico al Parlamento tedesco. Si tratta della prima volta per un sovrano britannico. Dal pubblico, una standing ovation (foto AP) Ha iniziato in tedesco, poi ha proseguito in inglese. Una scelta che ribadisce, anche nel linguaggio, la volontà di re Carlo di sottolineare il forte legame tra Regno Unito e Germania. Un rapporto molto stretto che il sovrano non ha mancato di citare esplicitamente nel discorso «storico» tenuto ieri al Parlamento tedesco, il primo di un monarca britannico al Bundestag a Berlino. Re Carlo alla conquista della Germania A una settimana di distanza dall’annullamento della visita ... Leggi su amica (Di venerdì 31 marzo 2023) Rehaunstorico al. Si tratta della prima volta per un sovrano britannico. Dal pubblico, una standing ovation (foto AP) Ha iniziato in, poi ha proseguito in inglese. Una scelta che ribadisce, anche nel linguaggio, la volontà di redi sottolineare il forte legame tra Regno Unito e. Un rapporto molto stretto che il sovrano non ha mancato di citare esplicitamente nel«storico»ieri al, il primo di un monarca britannico al Bundestag a Berlino. Realla conquista dellaA una settimana di distanza dall’annullamento della...

