Guido Gozzano, il poeta crepuscolare e la letteratura per l'infanzia: "La danza degli gnomi e altre fiabe"

La fama di Guido Gozzano non proviene dalle fiabe ma dalle sue poesie, eppure il poeta è stato anche un abilissimo e apprezzatissimo scrittore per l'infanzia. Nello specifico, il volume La danza degli gnomi e altre fiabe (Editoriale Opportunity Book s.r.l., 1995 Biblioteca Ideale Tascabile, n. 59) è una raccolta delle più note composizioni rivolte alla letteratura per bambini da parte del poeta. Nel nuovo appuntamento della rubrica letteratura per l'infanzia, le fiabe del poeta Guido Gozzano apparse su Il Corriere dei Piccoli.

