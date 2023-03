Giro Città Metropolitana di Reggio Calabria 2023: presente anche l’Italia di Daniele Bennati (Di venerdì 31 marzo 2023) Il prossimo 16 aprile si terrà il Giro Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo oltre un decennio torna la corsa che ruota intorno a Reggio Calabria, passando per Riace, per le pendici dell’Aspromonte e che si concluderà proprio sul lungomare della Città calabrese. Un appuntamento che vedrà al via anche la nazionale azzurra di Daniele Bennati, che testerà alcuni dei migliori prospetti del ciclismo italiano in una corsa sicuramente impegnativa. Partenza da Riace, poi la corsa attraverserà i borghi di Caulonia e Roccella per proseguire verso Marina di Gioiosa, Siderno, Locri e giù lungo lo Zomaro con le tappe di Cittanova, Taurianova, Polistena, Cinquefrondi, Melicucco, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Il prossimo 16 aprile si terrà ildi. Dopo oltre un decennio torna la corsa che ruota intorno a, passando per Riace, per le pendici dell’Aspromonte e che si concluderà proprio sul lungomare dellacalabrese. Un appuntamento che vedrà al viala nazionale azzurra di, che testerà alcuni dei migliori prospetti del ciclismo italiano in una corsa sicuramente impegnativa. Partenza da Riace, poi la corsa attraverserà i borghi di Caulonia e Roccella per proseguire verso Marina di Gioiosa, Siderno, Locri e giù lungo lo Zomaro con le tappe di Cittanova, Taurianova, Polistena, Cinquefrondi, Melicucco, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, ...

