Pnrr, De Luca (Pd) a Cusano Italia Tv: “Fitto venga in Parlamento a fare chiarezza” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Le notizie rispetto all’attuazione del Pnrr sono preoccupanti. Rischiamo di perdere un’occasione storica. Noi chiediamo a Fitto di venire in Parlamento a fare chiarezza. Stanno rallentando provvedimenti decisivi come quelli sulla concorrenza. Stanno facendo confusione sui balneari. C’è una grave confusione generale di cui rischia di pagarne soprattutto il Mezzogiorno”, così Piero De Luca, deputato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) “Le notizie rispetto all’attuazione delsono preoccupanti. Rischiamo di perdere un’occasione storica. Noi chiediamo adi venire in. Stanno rallentando provvedimenti decisivi come quelli sulla concorrenza. Stanno facendo confusione sui balneari. C’è una grave confusione generale di cui rischia di pagarne soprattutto il Mezzogiorno”, così Piero De, deputato ... TAG24.

