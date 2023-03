MotoGP GP Argentina 2023 | Zarco | “Voglio entrare nelle prime due file per giocarmi il podio”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il pilota della Ducati Pramac, Johann, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio didi, si è detto fiducioso per una possibile lotta per il: “A Portimao è stata una gara lunga, a 11 giri dalla fine è stata ancora più dura. Poi ho visto altri perdere aderenza. Comunque non è stato facile. Di certo iniziare una stagione così ti dà una bella motivazione ed una bella spinta. Il passaggio in Q2 è importantissimo perché si risparmia energie il sabato. L’obiettivo, adesso, è la Q2 e poi cercare didue. In questo modo ci sarà la possibilità di raggiungere il. Ho avuto una mezza influenza e nell’ultimo week-end non mi sono riposato. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MotoGP #ArgentinaGP 2023, #Zarco: 'Voglio entrare nelle prime due file per giocarmi il podio' - AleColumn99 : Questo week-end: Semi e finali di Miami Torna il campionato F1/F2/F3 in Australia MotoGP/Moto2/Moto3 in Argentina I… - Gazzetta_it : GP Argentina, Bagnaia: 'L'assenza di Marquez non è una ragione per fare già calcoli' - infobetting : MotoGp Argentina 2023, Bagnaia può già cercare la fuga - sportmediaset : MotoGP, Bagnaia: “Siamo qui per confermarci. Sicurezza? Serve più chiarezza” #bagnaia #motogp #argentina -

Non abbiamo mai vinto qui in. Quest'anno dovremo verificare il nostro potenziale, se c'è saremo davanti' . Il pilota ha poi concluso: 'Probabilmente pioverà il primo giorno e la pista sarà ...Queste le parole di Maverick Vinales in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio didi: 'Rispetto allo scorso anno è cambiato tanto il gruppo, il set up della moto ...La Fim in un primo comunicato ha indicato che la sanzione sarebbe stata scontata in, poi ha rettificato: provvedimento rimandato al rientro in pista del pilota. Adesso bisognerà attendere ...

MotoGp Argentina 2023, dove vedere le gare in tv la Repubblica

TERMAS DE RIO HONDO - Confermare un avvio di stagione super, con la doppietta messa a segno in Portogallo, anche nel GP d'Argentina, tracciato su cui Francesco Bagnaia non ha mai ottenuto nessuna ...Saltando la gara in Argentina, di fatto Marquez avrebbe anche saltato la ... è contro l’applicazione della sanzione imposta a Marc Marquez dal FIM MotoGP Steward Panel il 28 marzo, collegata alla ...