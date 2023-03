Lazza, il nuovo singolo è Zonda, in partenza il tour sold out nei palasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Zonda è il nuovo singolo di Lazza, da domani in digitale, e che il rapper porterà dal vivo nel tour sold out nei palazzetti e nelle date previste per l’estate 2023 L’adrenalinico brano (Island Records) dal titolo Zonda, banger 100% stile Zzala, arriva in digitale venerdì 31 marzo per disegnare una nuova linea sul tracciato di Lazza, giorno 0 della sua nuova storia, dopo aver fatto la storia. A bordo dell’iconica supercar firmata Pagani, che dà il titolo al pezzo, l’artista multiplatino del roster Me Next prende la via delle origini, tornando ad un ambiente più street dove barre senza freni sfrecciano sul beat ad altissima velocità prodotto dal producer londinese pioniere della drill britannica 808 Melo e da NKO, dopo la collaborazione in Blue ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 30 marzo 2023)è ildi, da domani in digitale, e che il rapper porterà dal vivo nelout nei palazzetti e nelle date previste per l’estate 2023 L’adrenalinico brano (Island Records) dal titolo, banger 100% stile Zzala, arriva in digitale venerdì 31 marzo per disegnare una nuova linea sul tracciato di, giorno 0 della sua nuova storia, dopo aver fatto la storia. A bordo dell’iconica supercar firmata Pagani, che dà il titolo al pezzo, l’artista multiplatino del roster Me Next prende la via delle origini, tornando ad un ambiente più street dove barre senza freni sfrecciano sul beat ad altissima velocità prodotto dal producer londinese pioniere della drill britannica 808 Melo e da NKO, dopo la collaborazione in Blue ...

