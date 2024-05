La Corea del Sud esclude spedizioni dirette di armi all’Ucraina

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ladel Sud ha affermato chedi. Il presidente sudno Yoon Suk-yeol ha detto che Seoul fornirà assistenza umanitaria e per la ricostruzione dell’Ucraina.: ladel SudIl presidente sudno Yoon Suk-yeol ha affermato che Seoul manterrà forti legami con l’Ucraina e una

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci" - Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci" - L'Occidente vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, "ma noi non dimenticheremo mai, mai". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando sulla Piazza Rossa alla ...

Dalla Corea i pannelli solari verticali con antiriflesso omnidirezionale - Dalla corea i pannelli solari verticali con antiriflesso omnidirezionale - Un team di fisici ha messo a punto un rivestimento antiriflesso omnidirezionale pensato appositamente per i pannelli solari verticali.

Asset allocation, Asia: oltre la Cina c’è (molto) di più - Asset allocation, Asia: oltre la Cina c’è (molto) di più - “Se si esclude la Cina, in Asia vivono due miliardi di persone ... sono racchiuse economie in uno stadio di sviluppo già molto avanzato, come l’India, la corea del Sud e Taiwan, e altre che stanno ...