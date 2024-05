Sampdoria - senti il ds dell'Inter | 'Esposito piace al Genoa'

Sampdoria, Pirlo: “Ora il sesto posto, sarebbe un bel vantaggio ma giochiamo alla pari con tutti” - sampdoria, Pirlo: “Ora il sesto posto, sarebbe un bel vantaggio ma giochiamo alla pari con tutti” - Domani la sfida contro il Catanzaro per cercare di superare il Palermo in classifica che sfiderà il Sudtirol. Arrivare sesti vorrebbe dire giocare al Ferraris la prima partita dei play off ...

Sampdoria, ai playoff davanti a Eriksson. Balleri: “Momento toccante, l’entusiasmo può far credere alla Serie A” - sampdoria, ai playoff davanti a Eriksson. Balleri: “Momento toccante, l’entusiasmo può far credere alla Serie A” - L'intervista esclusiva all'ex blucerchiato" "Il mister mi ha detto 'ti saluto volentieri', vuol dire che gli ho lasciato un bel ricordo".

Sampdoria, Pirlo: "Obiettivo play off raggiunto, a Catanzaro per avanzare ancora" - sampdoria, Pirlo: "Obiettivo play off raggiunto, a Catanzaro per avanzare ancora" - Lo ha detto Andrea Pirlo, allenatore della sampdoria, dopo la vittoria sulla Reggiana.