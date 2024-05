Enrico Ruggeri | Hanno reso banale la musica Qualcuno aveva interesse a intorpidire le coscienze E su Lennon e Dylan…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il percorso dinel mondo dellaè stato baciato dal successo, ma è stato anche più complesso di quanto potremmo immaginare. Le grandi doti del cantautore milanese sono state riconosciute in modo completo solo con il tempo. E il suo carattere indipendente e schietto lo ha portato ad assumere posizioni a volte scomode, come durante il periodo del Covid, quando fu criticato per aver organizzato un concerto in cui non si indossavano mascherine. Meno immediato di altri cantautori, meno “politicamente corretto” (“Io di destra? Non mi piace essere incasellato”, risponde a precisa domanda),ha scritto una biografia dal titolo “40 Vite Senza Fermarmi Mai” che oggi presenta al Salone del Libro. Prima di farlo, il cantautore ha rilasciato una lunga e interessante intervista a La Stampa – realizzata da ...