Gli spettacoli Autism Friendly di maggio agli UCI Cinemas

(Di venerdì 10 maggio 2024) Continua l’iniziativa per l’accessibilità al cinema dedicata alle persone nello spettro autistico e a tutte le famiglie Il sogno di vivere l’esperienza cinematografica in completa libertà, con la possibilità di muoversi dal posto e assistere alle proiezioni in un ambiente favorevole anche per coloro che si trovano nello spettro autistico, è diventato realtà in 30 multisala UCI: ogni domenica mattina, e in 5 sale selezionate anche ogni sabato mattina, saranno proiettati i film più amati dai piccini anche in versione, nell’ambito della rassegna Kids Club. Si tratta di una selezione di film per bambini e ragazzi che, grazie al particolare sistema di adattamento ambientaleScreening, offrono la possibilità anche a chi presenta un disturbo dello spettro autistico e ...

Autismo, diagnosi precoce e cure tempestive grazie allo screening in telemedicina - autismo, diagnosi precoce e cure tempestive grazie allo screening in telemedicina - In Lombardia dal 2021 è attiva WIN4ASD, piattaforma nata da un progetto di IRCCS E. Medea Associazione La Nostra Famiglia. Attraverso uno screening online valutati oltre 51mila bambini: 327 sono risul ...

Artistic-Autistic Day: serata spettacolo per sensibilizzazione - Artistic-Autistic Day: serata spettacolo per sensibilizzazione - Martedì 2 maggio, alle ore 20.00, nel Teatro Mercadante di Altamura, le associazioni Anffas, autism Friendly Altamura e Aixtud organizzano la serata spettacolo "Au(r)ristic Day". Con numerosi ospiti t ...

Lo spettacolo con Paolo Ruffini "Up & Down" ad Altamura - Lo spettacolo con Paolo Ruffini "Up & Down" ad Altamura - Il 7 maggio lo spettacolo “Up and Down” approda al Teatro Mercadante di Altamura, leonessa di Puglia, grazie alla Cobar Spa per un’iniziativa sociale promossa e sostenuta dall’azienda altamurana ...