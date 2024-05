Mamme e tecnologia | regali perfetti per celebrare la bellezza in ogni forma

(Di venerdì 10 maggio 2024) Per la festa della mamma cosa c'è di meglio di un regalo all’avanguardia che le permetta di sentirsi ancora più bella? Per la mamma che ama prendersi cura della sua pelle c’è la spazzola per la pulizia del viso, perfetta per godersi una piacevole massoterapia e allo stesso tempo rimuovere le impurità della pelle. In alternativa si può valutare un massaggiatore viso antirughe: questo dispositivo cinque in uno pulisce i pori in profondità, rimuove acne e punti neri, combatte le rughe per un effetto rassodante e lifting viso. C’è poi il massaggiatore occhi, che produce un massaggio delicatissimo ma tonificante nella zona del contorno occhi, regalando uno sguardo disteso al mattino. Per leappassionate di make up può essere una buona idea lo specchio con sensore di luce che dispone di unadi illuminazione e aiuta a ottenere il trucco ...

Tante idee regalo più o meno tecnologiche ma perfette anche per le mamme che con la tecnologia non hanno esattamente un rapporto idilliaco

“Ho raccontato le fatiche di una donna che non vuole rinunciare alle sue ambizioni”. Jessica Barcella , mamma e lavoratrice precaria, riassume così il suo intervento dal palco degli Stati generali della natalità, organizzati da Fondazione per la ...

Natalità: "Fare figli in Italia è un'impresa", studio raccoglie grido d'aiuto genitori - Natalità: "Fare figli in Italia è un'impresa", studio raccoglie grido d'aiuto genitori - Ciò che emerge con più evidenza è un vero e proprio grido d’aiuto, specialmente da parte delle mamme, nelle fasce di età più giovani. Il vissuto della genitorialità presenta aspetti problematici per ...

Un gioiello per la festa della mamma: un simbolo di vero amore - Un gioiello per la festa della mamma: un simbolo di vero amore - Regalare un gioiello per la Festa della mamma è un passo importante: è una dichiarazione d'amore, una connessione tangibile con quella persona che ha mostrato il suo sostegno incondizionato. Perfetto ...

Mamme e tecnologia: regali perfetti per celebrare la bellezza in ogni forma - mamme e tecnologia: regali perfetti per celebrare la bellezza in ogni forma - Per la festa della mamma cosa c'è di meglio di un regalo all’avanguardia che le permetta di sentirsi ancora più bella Per la mamma che ama prendersi cura della sua pelle c’è la spazzola per la pulizi ...