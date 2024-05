Fonte Nuova - sequestrarono e picchiarono un uomo | in carcere il mandante

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – Su delega della Dda della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno notificato un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in, ad un 39enne romano, già ristretto per altra causa, gravemente indiziato di sequestro di persona a scopo di estorsione. I fatti risalgono al 2018, quando un, oggi 46enne, tentò di truffare tre uomini di, all’epoca dei fatti di età compresa fra i 23 e 37 anni, che decisero di vendicarsi dell’affronto subito e lodopo averlo picchiato con violenza e derubato del cellulare e dell’auto, chiedendo come prezzo della liberazione 20.000 euro. E così, i tre, al termine di un primo filone di indagine, nel gennaio 2020 furono arrestati per i ...

Roma, 29 aprile 2024 – Stavano per vendere opere d’arte rubate in Spagna , ma la polizia li ha fermati prima di concludere l’affare a Roma. Nascosti in valigia c’erano due quadri di grande valore – per un ammontare di 170mila euro – di proprietà di ...

Caserta . Appiccarono incendio a Caserta Vecchia . La Polizia di Stato ha arrestato due persone, di 66 e 68 anni, ricercati per una condanna per incendio boschivo. La Squadra Mobile ha rintracciato i due presso i luoghi di origine, a Caserta e San ...

È stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Poggioreale il 29enne ritenuto responsabile della morte di Sara Romano , la 21enne che all’alba di oggi è stata investita e uccisa da un suv in via Cattolica, tra Coroglio e via Cavalleggeri, a ...

Carcere della Spezia, le condotte idriche sono a rischio. Uil denuncia: “La direzione pensa ad un trasferimento di 100 dei 160 detenuti” - carcere della Spezia, le condotte idriche sono a rischio. Uil denuncia: “La direzione pensa ad un trasferimento di 100 dei 160 detenuti” - Al di là dell’aspetto giudiziario sul modo in cui erano stati fatti quei lavori, il dato di fatto è che il carcere continua ad avere problemi ... Cito Firenze Sollicciano, roma Regina Coeli, Napoli ...

In carcere l’isolamento è usato eccessivamente: oltre il 10% dei suicidi avviene in quelle celle - In carcere l’isolamento è usato eccessivamente: oltre il 10% dei suicidi avviene in quelle celle - Lo scorso marzo un giovane di 28 anni con problemi di tossicodipendenza, marchigiano di origine ma in carcere a Parma, si è appeso a un lenzuolo in una cella di isolamento. Solo, dentro quel baratro d ...

Goliarda Sapienza l’abbiamo apprezzata tardi - Goliarda Sapienza l’abbiamo apprezzata tardi - "L'arte della gioia", il romanzo capolavoro della scrittrice nata un secolo fa, fu ignorato per più di vent'anni dall'editoria italiana, prima di avere successo in Francia: a breve sarà anche al cinem ...