Poliziotto accoltellato - stabili le condizioni di Christian Di Martino | i medici lo risvegliano

Poliziotto accoltellato, Sala: "Le espulsioni vanno eseguite". Nardella rincara: "Il governo ha rimpatriato solo il 12% degli irregolari" - Lo scrive sui social il sindaco di Milano Beppe Sala che torna sulla mancata espulsione dell'egiziano che l'altra notte ha accoltellato a Lambrate il funzionario di polizia christian Di Martino.

Poliziotto salernitano accoltellato, l'europarlamentare Adinolfi (Fi): "Turbata e preoccupata per quanto accaduto" - Adinolfi sottolinea come l'aggressione nei confronti del poliziotto assuma "un connotato ancora più grave visto che l'aggressore aveva un ordine di espulsione dall'Italia" ...

Poliziotto accoltellato a Lambrate, è stabile ma in prognosi riservata in gravi condizioni - Vice ispettore delle Volanti di Milano, 35 anni. christian Di Martino è stato ferito gravemente alla schiena con tre colpi di fendente che hanno intaccato alcuni organi. Le sue condizioni sono apparse ...